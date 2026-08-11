Назначен новый заведующий гинекологическим отделением в великолукском филиале ПОКБ

22:41, 11 августа 2026, ПАИ

В Великолукском межрайонном филиале ПОКБ назначен новый заведующий гинекологическим отделением, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Должность заведующего гинекологическим отделением, а также врача – акушера‑гинеколога занял Константин Сафронов.

Специалист имеет профильное образование: он окончил военно‑медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «лечебное дело» и в 1997 году прошёл ординатуру по специальности «акушерство и гинекология».

В зоне профессиональной деятельности Константина Сафронова проведение широкого спектра оперативных вмешательств. В их числе лапароскопические операции при кистах яичников, спаечном процессе и бесплодии, консервативная миомэктомия, операции по удалению матки с придатками и без них, гистерорезектоскопия, хирургическое лечение опущения и выпадения гениталий с использованием сетчатых имплантов, слинговые операции при недержании мочи, а также вмешательства лапаротомным доступом.

Ранее сообщалось, что пластический хирург Эрик Исламов начал работать в Псковской областной клинической больнице.