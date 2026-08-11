Назначен новый заведующий гинекологическим отделением в великолукском филиале ПОКБ
В Великолукском межрайонном филиале ПОКБ назначен новый заведующий гинекологическим отделением, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.
Должность заведующего гинекологическим отделением, а также врача – акушера‑гинеколога занял Константин Сафронов.
Специалист имеет профильное образование: он окончил военно‑медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «лечебное дело» и в 1997 году прошёл ординатуру по специальности «акушерство и гинекология».
В зоне профессиональной деятельности Константина Сафронова проведение широкого спектра оперативных вмешательств. В их числе лапароскопические операции при кистах яичников, спаечном процессе и бесплодии, консервативная миомэктомия, операции по удалению матки с придатками и без них, гистерорезектоскопия, хирургическое лечение опущения и выпадения гениталий с использованием сетчатых имплантов, слинговые операции при недержании мочи, а также вмешательства лапаротомным доступом.
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