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Общество

Сделать своё имя брендом: псковский фотограф стала участницей бизнес-акселератора Lady007

Достигнуть внутреннего роста в предпринимательстве планирует псковский фотограф Ирина Большакова благодаря участию в бизнес-акселераторе Lady007. Своим делом она занимается уже более 15 лет, рассказала участница проекта в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Я знаю, что такое начинать с нуля и как трудно, когда ты ничего не понимаешь в бизнесе и просто окунаешься в эту стихию, пытаешься создать дело и сделать своё имя брендом», – поделилась она.

На акселератор Ирина Большакова пришла, чтобы больше узнать о бизнесе. Она уверена, что учиться всегда хорошо и нужно. От обучения фотограф ждёт знакомств, новых контактов, а также стремится увидеть свои ошибки и понять, что нового она может дать городу, миру и людям.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.

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