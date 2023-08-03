Об интересе к участию в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье

15:53, 03 августа 2023, ПАИ

Об интересе к участию в федеральном бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье Светлана Шумейко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она призналась, что, когда только узнала новость об акселераторе, внутри сразу начало что-то меняться, и добавила, что на мероприятиях ей хочется увидеться с другими участницами, а также перезагрузиться.

«Когда с опытом ты сам становишься наставником и учителем для других, очень интересно посмотреть, каково вернуться к роли учащегося. Я хочу всё увидеть по-новому, чтобы научиться», – заключила Светлана Шумейко.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.