Участки двух дорог в Пскове перекроют сегодня для съёмок фильма «Казачок»

07:20, 04 августа 2023, ПАИ

Временное прекращение движения автомобильного транспорта вводят на двух дорогах в Пскове с 6:00 до 18:00 сегодня, 4 августа, в связи с проведением съемок многосерийного фильма «Казачок». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, ограничение будет на участке Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя. В качестве объезда определены улицы Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Также движение ограничат на участке улицы Гоголя от Комсомольского переулка до дома № 10 на улице Гоголя. В качестве объезда также определены улицы Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Отметим, что «Казачок» – это приключенческий молодежный многосерийный фильм, в котором главный герой совершает путешествие в 1612 год и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое смогло одержать победу над поляками и изгнать захватчиков из Москвы 4 ноября 1612 года. Фильм носит одновременно развлекательный и исторически-просвещающий характер.