Декорации к съёмкам сериала «Казачок» строят в Новоржевском районе

18:20, 12 июля 2023, ПАИ

Декорации к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» начали строить в кинодеревне в Новоржевском районе. Об этом сообщается в группе «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В кинодеревне в Новоржевском районе вновь началась работа над фильмом. Эта позитивная новость, однако, может нарушить планы тех туристов, кто планировал побывать в урочище Лосковское. В ближайшее время сделать это не получится», – говорится в сообщении.

ООО «Студия Свердловск» начала строительство декораций к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» на территории кинодеревни. Съёмки будут идти до 30 сентября.