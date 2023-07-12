Декорации к съёмкам сериала «Казачок» строят в Новоржевском районе
Декорации к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» начали строить в кинодеревне в Новоржевском районе. Об этом сообщается в группе «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
«В кинодеревне в Новоржевском районе вновь началась работа над фильмом. Эта позитивная новость, однако, может нарушить планы тех туристов, кто планировал побывать в урочище Лосковское. В ближайшее время сделать это не получится», – говорится в сообщении.
ООО «Студия Свердловск» начала строительство декораций к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» на территории кинодеревни. Съёмки будут идти до 30 сентября.
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