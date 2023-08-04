О методике консервации хлебопекарни XIV века в Пскове рассказал специалист из Москвы

17:04, 04 августа 2023, ПАИ

Объект культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни» XIV века, находящийся у Гремячей горы в Пскове, законсервируют специалисты московского ВООПИиК. О том, как будут проводиться работы, рассказал представитель московского ВООПИиК, главный инженер Алексей Богаченков на заседании общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы по программе консервации работаем второй год в Псковской области. В этом году мы стали победителями конкурса на консервацию объекта культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни», – отметил Алексей Богаченков.

Он вместе с руководителем проекта Валентином Доля рассказал их методику консервации.

«Конструктивные решения, которые мы принимаем для консервации, позволяют не просто зафиксировать существующее положение. Как только будет принято решение и выделено финансирование для реставрации, те работы, которые будут выполнены, не нужно будет переделывать. Реставраторы, которые придут на объект, воспользуются теми же самыми конструкциями», – отметил Алексей Богаченков.

Он уточнил, что вокруг здания будет воздвигнут некий саркофаг из дерева. Алексей Богаченков также рассказал, что будет убрана вся растительность, которая возникла на кровле, а также будут удалены деревья, которые вросли в фундамент и способствуют разрушению объекта. Это необходимая мера, которую нужно выполнить для сохранения памятника, но главный инженер отметил, что корневую систему они нарушать не будут.

«Будет воздвигнут саркофаг, представляющий из себя деревянные леса по периметру. По просьбе органов охраны объектов культурного наследия и председателя общественного совета мы предполагали использовать бревно для основных стоик лесов, но принято решение, что это будет сделано из обрезного материала, то есть смотреться будет симпатично», – заметил Алексей Богаченков.

По его словам, будет обеспечена защита объекта от атмосферных осадков, тем самым он начнёт просушиваться, что позволит проводить реставрационные мероприятия в любой момент, как только на это появятся денежные средства.

Доступ в объект будет прекращён, то есть попасть туда лицам, которые на это не имеют прав, не получится.

«Там будет кровельное покрытие. Единая кровля из оцинкованного профлиста будет по всей длине здания. Леса тоже будут покрыты кровлей. И, собственно говоря, по периметру будут стоять стойки. Никакой нагрузки, ни снеговой, ни от собственного веса кровли на существующие конструкции не будет», – объяснил Алексей Богаченков.

Он также уточнил, что консервация никак не будет мешать выполнению работ по благоустройству территории.

«Что касается внутренней поверхности, само по себе здание очень симпатичное, можно приспособить под общественную зону. Позволяет это всё и внутренняя планировка. Что касается состояния внутренних сводов, то они выполнены из такого же псковского известняка, состояние неудовлетворительное. Мы посмотрим состояние увлажнения после того, как сделаем кровлю. Это будет в сентябре, то есть до морозов у нас время будет», – рассказал Алексей Богаченков.

Предложение представителей московского ВООПИиК следующее: сделать консервацию объекта механизированным способом, образ – консервирующим известковым составом.

«То есть появится некая корка, которая, во-первых, поверхностно упрочнит известняк, а во-вторых, будет более-менее однородная поверхность. Это не будет никоим образом мешать последующей штукатурке, это родственный состав. Но это зависит от физического состояния после выполнения первого этапа работ. Если позволит погода, температура, то за оставшиеся две недели сентября мы эту работу сможем сделать, и в целом цель консервации будет достигнута», – подчеркнул Алексей Богаченков

Также он уточнил, что на месте работ не будет никакого склада материалов, ошкуривания и прочего. Будут привозиться максимально готовые конструкции, мусор разбрасываться не будет, будет выставлен контейнер. Территория будет в том же состоянии, в котором она находится сейчас.

Уточним, что пока объект будет под консервацией, он «просохнет». То есть буквально лишняя влага из стен уйдёт. На это понадобится три-четыре года, и после этого можно будет говорить о реставрации здания хлебопекарни.

Отметим, что на заседании общественного совета также присутствовали председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая, настоятель храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отец Александр, заместитель председателя общественного совета Галина Михайлова, архитектор Владимир Шуляковский, а также члены общественного совета Александра Радион и Андрей Иванов.

Добавим, что практика консервации памятников культуры и архитектуры практикуется федеральным ВООПИиК давно. Они самостоятельно выбирают объекты по всей стране, доказывают необходимость выделения финансирования на них – и профессионально занимаются консервацией или реставрацией. Только за прошлый год эксперты ВООПИиК получили на эти цели почти 5 млрд рублей. Есть даже такая практика, что в некоторых регионах региональные отделения общества реставрируют и потом сами эксплуатируют памятники. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области позвал в Псков специалистов федерального ВООПИиК, те быстро откликнулись, приехали, обследовали объект культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни» XIV века.