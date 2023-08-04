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Общество

Хлебопекарню XIV века в Пскове законсервируют специалисты московского ВООПИиК

Объект культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни» XIV века, находящееся у Гремячей горы в Пскове, законсервирую специалисты московского ВООПИиК. Об этом рассказали на заседании общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Практика консервации памятников культуры и архитектуры осуществляется федеральным ВООПИиК давно. Они самостоятельно выбирают объекты по всей стране, доказывают необходимость выделения финансирования на них и профессионально занимаются консервацией или реставрацией. Только за прошлый год эксперты ВООПИиК получили на эти цели почти 5 млрд рублей. Есть даже такая практика, что в некоторых регионах региональные отделения общества реставрируют и потом сами эксплуатируют памятники.

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области позвал в Псков специалистов федерального ВООПИиК, те быстро откликнулись, приехали, обследовали объект культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни» XIV века.

Договорились, что они на федеральные деньги объект законсервируют, сделав вокруг так называемый саркофаг – из дерева. Это будут леса с установленной на них временной кровлей.

«Мы по программе консервации работаем второй год в Псковской области. В этом году мы стали победителями конкурса на консервацию объекта культурного наследия федерального значения «Здание хлебопекарни», – сказал представитель московского ВООПИиК, главный инженер Алексей Богаченков.

Уточним, что пока объект будет под консервацией, он «просохнет». То есть буквально лишняя влага из стен уйдёт. На это понадобится три-четыре года, и после этого можно будет говорить о реставрации здания хлебопекарни.

Отметим, что на заседании общественного совета также присутствовали председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая, настоятель храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отец Александр, заместитель председателя общественного совета Галина Михайлова, архитектор Владимир Шуляковский, а также члены общественного совета Александра Радион и Андрей Иванов.

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