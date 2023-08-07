Пскович занял третье место на чемпионате России по лёгкой атлетике

12:52, 07 августа 2023, ПАИ

Псковичи Константин Шабанов занял третье место в финале чемпионата России по лёгкой атлетике в дисциплине 110 метров с барьерами. Соревнования проходили в Челябинске с 3 по 6 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер и отец спортсменов Георгий Шабанов.

Константин Шабанов пришёл третьим с результатом 13,62 секунды, четвёртым прибежал Филипп Шабанов с результатом 13,63 секунды.

Георгий Шабанов рассказал, что оба псковича пробежали по нормативу мастера спорта международного класса. «Константин Шабанов в российском зачёте – третий, а Филипп Шабанов – четвёртый», – отметил он.

Следующий старт псковские спортсмены проведут в Екатеринбурге на финале «Королевы спорта», который пройдёт с 17 по 19 августа.