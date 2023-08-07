Кафе открылось в Острове в рамках инвестпроекта

16:08, 07 августа 2023, ПАИ

Кафе открылось в Острове в рамках заключенного администрацией Островского района соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

«Оно расположено в удобном и проходимом месте, у федеральной трассы. Заведение общепита является одним из этапов инвестсоглашения. Ранее инвестор открыл автомойку самообслуживания, которая пользуется большой популярностью у автомобилистов», – отметил Дмитрий Быстров.

Глава района отметил, что гости и жители муниципалитета, путешествуя на автомобиле, могут остановиться в этом месте. «Можно помыть автомобиль, заглянуть в кафе и приобрести продукты в магазине. Не только проезжающие по трассе туристы, но и жители Острова являются посетителями этой благоустроенной зоны оказания услуг», – заключил Дмитрий Быстров.