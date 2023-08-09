Обложку для паспорта с изображением барса могут получить 18-летние псковские избиратели

12:24, 09 августа 2023, ПАИ

Обложку для паспорта с изображением псковского барса вручат каждому 18-летнему избирателю, который впервые придёт голосовать на избирательный участок. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Там подчеркнули, что в этом году молодых людей, которым ко дню голосования исполнится 18 лет, насчитывается 5 970 человек.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.