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Политика

Обложку для паспорта с изображением барса могут получить 18-летние псковские избиратели

Обложку для паспорта с изображением псковского барса вручат каждому 18-летнему избирателю, который впервые придёт голосовать на избирательный участок. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

Там подчеркнули, что в этом году молодых людей, которым ко дню голосования исполнится 18 лет, насчитывается 5 970 человек. 

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.

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