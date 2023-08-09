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Спорт

Пскович прошёл отбор на чемпионат мира и Европы по гонкам с препятствиями

Пскович Алексей Гиацинтов прошёл квалификационный отбор на чемпионат мира и Европы по гонкам с препятствиями, который проходил в деревне Алабино Московской области 5 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Фото с личной страницы Алексея Гиацинтова в соцсети «ВКонтакте»

Пскович объяснил, что гонки с препятствиями – это забег на дистанцию от 10 до 15 километров, на протяжении которой расставлены препятствия. Есть как искусственные, так и естественные препятствия. Искусственные – это различные канаты, кольца, рукоходы.

«Гонки с препятствиями являются официальным видом спорта в России, и чтобы отобраться на Европу, надо в общем зачёте бежать со всеми спортсменами из более чем 22 субъектов», – рассказал Алексей Гиацинтов. – Из всех участников я занял 19 место. Чтобы отобраться, надо было пройти квалификационное время – 80 минут».

Также спортсмен отметил, что теперь он имеет право поехать на чемпионат Европы и на чемпионат мира в 2024 году. «Чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Батуми, поэтому большое количество россиян решили проходить отбор. На чемпионате Европы я побегу в своей возрастной категории 40+», – сказал он.

«Главная сложность в таких соревнованиях – прийти на тренировку, когда тебе за 40 лет», – иронично отметил пскович. – Необходимо поддерживать форму, потому что результат уже тяжело нагонять. Сложно добираться на спортивные мероприятия. Они все далеко от Пскова: то Москва, то Челябинск, то Уфа».

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