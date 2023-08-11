Иеромонах Анастасий стал гостем программы «Минкульт». Главное
Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- диалог тет-а-тет: «На молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» есть время для беседы с батюшкой по желанию. После неё обычно остаётся человек 5-6, и мы с ними ещё полчаса-час разговариваем. Иногда беседы начинаются в десять вечера и заканчиваются в 2-3 часа ночи: не угадаешь, когда человек раскроется для того, чтобы задать свой сокровенный вопрос»;
- о чём это: «В «Ревизоре» видят только сатиру на чиновников. Никто ничего не понял. Что это за город? Это образ души. А чиновники – это пороки людей, с которыми надо бороться. Хлестаков – это мнимая совесть. А потом приходит настоящий ревизор (Бог) и немая сцена. Все замерли. Ты уже не можешь ничего исправить. И если ты ничего не знаешь про православие, про христианские ценности, то и не поймёшь классиков»;
- точка притяжения: «У нас есть целый молодёжный клуб на улице Советской, 21 – это бывший корпус ПсковГУ. Собираемся там, общаемся, смотрим фильмы, делимся жизненными историями – обсуждаем всё на свете. У каждого своя биография. Кто-то историк, кто-то фотомодель и фехтовальщик и кто-то в Китае долгое время жил, кто-то переехал из Дублина»;
- виртуальная свечка: «Если зайти на сайт Псково-Печерского монастыря, то там есть раздел «Заказать поминовение», там можно подать записочку о здравии или об упокоении. Просто форма коммуникации меняется, технологии позволяют делать всё более удобно. Но если ты хочешь оторваться от дивана, то дойдёшь до храма. И лично с Богом пообщаешься. А ещё лучше – исповедаться. И тогда будет эффект»;
- будет красиво: «К 550-летию Псково-Печерского монастыря и Печор ремонтируются дороги, несколько храмов на реставрации, наша звонница. Не знаю, есть ли вообще какой-то город России, где сейчас такие работы проводятся. А для наших Печор такие ремонты бывают вообще раз в 70–100 лет»;
- молодёжные проекты: «У нас есть Псково-Печерская семинария, порядка 40 человек там учится, сейчас на курсы зачислили где-то 23. Это наши помощники. Мы захотели провести ребят, студентов ПсковГУ через Псково-Печерский монастырь, через экскурсии и научили это делать семинаристов – за полгода порядка двух тысяч студентов прошли через экскурсии по Псково-Печерскому монастырю. Только рассказывали им экскурсии не взрослые батюшки, которые выглядят более пугающе, а такие же, как они студенты».
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