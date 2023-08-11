Какие вопросы есть у молодёжи к батюшке, рассказал насельник Псково-Печерского монастыря

12:05, 11 августа 2023, ПАИ

Какие вопросы есть у молодёжи к батюшке, рассказал насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Во многом эти вопросы мировоззренческие: как устроен мир, в чём смысл жизни, куда направить свои стопы, на чём жизнь свою основывать, на каких принципах, где правда, где ложь, где свет, где тьма, где добро, где зло. Также молодёжь волнуют личные вопросы: отношения, как построить семью, чтобы она потом не развалилась», – объяснил иеромонах Анастасий.

Кроме того, он отметил, что молодёжь задаёт вопросы о жизненных проблемах: например, как переживать трудности, с которыми они сталкиваются. Также обращаются с вопросами, связанными с работой, самоопределением, какой жизненный путь выбрать, как себя найти.

«А бывают прям потусторонние вещи. Из недавних примеров: одна женщина мне говорит: «Батюшка, я вижу сгустки энергии, но когда захожу в храм, я их не вижу». Или другая девочка интересуется: «Батюшка, я делала порчи, сглазы, практиковала магию, эзотерику – и что мне теперь делать?» – рассказал гость эфира.

Он отметил, что на молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» тему православия специально не педалируют.

«В первый день, когда ребята приезжают, мы выходим с семинаристами на сцену и рассказываем о том, куда они попали и почему сюда сотнями тысяч едут люди со всей России. Им каждому в начале смены подарили книгу «Несвятые святые», после которой поток паломников увеличился в несколько раз. И конечно, мы поясняем, что всё сугубо добровольно. Никто никому ничего не навязывает. Беседы с батюшкой: хотите – ходите, хотите – не ходите», – заметил насельник монастыря.

Гость студии уточнил, что на форуме проходят экскурсии по Псково-Печерскому монастырю и на экскурсиях ребятам рассказывают, кто такие служители монастыря, чем они живут, зачем предки строили храмы и монастыри.

По словам иеромонаха Анастасия, ребята сначала относятся настороженно к данной теме, а потом со временем начинают раскрываться и многие молодые люди начинают задавать вопросы, которые хотели обсудить с батюшкой.

«Когда вы живёте бок о бок восемь дней, как раз есть время оттаять, наладить общение, подружиться, и тогда ребята начинают раскрываться и действительно получать ответы на свои вопросы. <…> Всё время пребывания ребят на форуме и я, и семинаристы стараемся быть где-то рядом с ними – на лекциях, на занятия, на встречах, на экскурсиях, потому что ты не угадаешь, когда человек раскроется, чтобы задать свой сокровенный вопрос», – заключил батюшка.

Ранее сообщалось, что открытие четвёртого заезда «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоялось 6 августа.

Добавим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 августа. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.