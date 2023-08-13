О десяти полезных привычках для укрепления здоровья рассказали псковичам

19:36, 13 августа 2023, ПАИ

Десять советов, как с помощью простых правил повысить выносливость организма и укрепить здоровье, подготовили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Рекомендуется:

– подниматься по лестнице вместо лифта;

– выходить на одну остановку раньше и проходить остаток пути пешком;

– делать зарядку по утрам;

– каждый день гулять на свежем воздухе;

– сокращать время, проведённое лёжа или сидя, и заменить его на любую физическую активность;

– выполнять разминку на рабочем месте;

– по выходным в тёплое время года кататься на велосипеде, а зимой – на лыжах или коньках;

– контролировать количество шагов в день через приложение;

– добавлять новые упражнения в тренировки, чтобы работали разные группы мышц;

– найти единомышленников и вместе ходить на тренировки.

В сообщении добавили, что физическая активность – это вклад в здоровье и долголетие.