О десяти полезных привычках для укрепления здоровья рассказали псковичам
Десять советов, как с помощью простых правил повысить выносливость организма и укрепить здоровье, подготовили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
Рекомендуется:
– подниматься по лестнице вместо лифта;
– выходить на одну остановку раньше и проходить остаток пути пешком;
– делать зарядку по утрам;
– каждый день гулять на свежем воздухе;
– сокращать время, проведённое лёжа или сидя, и заменить его на любую физическую активность;
– выполнять разминку на рабочем месте;
– по выходным в тёплое время года кататься на велосипеде, а зимой – на лыжах или коньках;
– контролировать количество шагов в день через приложение;
– добавлять новые упражнения в тренировки, чтобы работали разные группы мышц;
– найти единомышленников и вместе ходить на тренировки.
В сообщении добавили, что физическая активность – это вклад в здоровье и долголетие.
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