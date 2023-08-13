Праздничная программа «Мы выбираем спорт» прошла в Красногородске

19:54, 13 августа 2023, ПАИ

Праздничная программа «Мы выбираем спорт», посвящённая Дню физкультурника, прошла в Красногородске 12 августа. Об этом пишет районная газета «Заря».

В сообщении говорится, что на стадионе посёлка собрались любители и ценители спорта, чтобы интересно и с пользой отметить этот праздник. Ведущие районного Дома культуры рассказали зрителям об истории возникновения праздника и о спортивных достижениях Красногородского района.

Любителей спорта поздравила глава Красногородского района Валентина Понизовская, а также вручила лучшим спортивным командам и тренерам района почётные грамоты и благодарственные письма.

«Подарком для всех стали любимые песни в исполнении Надежды Петровой, Нины Колесниковой, Марии Александровой и Светланы Ильиной, а также зажигательный флешмоб детского танцевального коллектива «Импульс». Желающие имели возможность сыграть шахматную партию с часами. Игры проходили в формате гандикапов, которые позволяют более слабому игроку иметь шанс на победу над более сильным. Завершился праздник спортивными состязаниями семей района», – написали в газете.