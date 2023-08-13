В Таиланде при падении с высоты погибла россиянка

20:50, 13 августа 2023, ПАИ

Тело 32-летней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Pattaya News.

Труп женщины обнаружили около семи часов утра по местному времени. Прибывшие на место полицейские также нашли рядом с погибшей её друга – владельца квартиры, 30-летнего россиянина. Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог чётко ответить на вопросы дознавателей.

В квартире полицейские обнаружили следы употребления алкоголя, но не нашли никаких следов борьбы. Тем не менее владельца квартиры задержали до полного выяснения обстоятельств. Сейчас он находится в камере временного содержания при полицейском участке. Никаких обвинений ему пока предъявлено не было.

Обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии, включая несчастный случай и убийство.