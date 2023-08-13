Три человека пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением в деревне Монаково Новосокольнического района, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадали водитель и два пассажира – мужчина и 15-летняя девочка. Они госпитализированы в медучреждение.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
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