Три человека пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

23:01, 13 августа 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением в деревне Монаково Новосокольнического района, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадали водитель и два пассажира – мужчина и 15-летняя девочка. Они госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.