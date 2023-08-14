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Экономика

Проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных начали в России

Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для животных. Об этом ведомства сообщили в своих письмах первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову, пишет газета «Известия».

Ранее парламентарий обратился в ведомства, где сослался на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости лекарств и еды для домашних животных. Всего в России насчитывается более 49 млн кошек и 20 млн собак, а домашние питомцы есть у 57% семей, поэтому вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, указал он в обращениях.

«По поручению Генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По запросу организована проверка», — говорится в ответе ведомства депутату.

Как отметили сотрудники ФАС в письме, объем реализации отечественных и импортных кормов для кошек и собак на внутреннем рынке в 2023 году по сравнению с 2021-м в целом сократился всего на 0,5%.

«В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — говорится в ответе антимонопольной службы.

Кроме того, ФАС подчеркнула, что служба направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой представить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023 года на рынке ветеринарных препаратов, в том числе сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике.

Владимир Бурматов не исключает нового скачка цен осенью, так как об этом уже сообщили некоторые производители.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные. Ведь доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов», — сказал газете «Известия» депутат.

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