Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%

10:46, 15 августа 2023, ПАИ

Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 21 июля совет директоров Банка России после длительной «паузы» повысил ключевую ставку сразу до 8,5% годовых. Тогда эксперты рынка недвижимости говорили, что рост ключевой ставки ЦБ РФ спровоцирует подорожание рыночной ипотеки. На тот момент прогнозировался рост на 0,5-1 п.п. Однако отмечалось, что на практике банки будут определять параметры кредитов исходя из ситуации.

Рынок новостроек, по данным экспертов, крайне ориентирован на льготные ипотечные программы с господдержкой. По ним условия не изменятся – они определены в параметрах программ. Ставки по ипотеке без государственного субсидирования уже заметно выше ключевой, поэтому их движение вверх станет возможным при более заметном ужесточении кредитно-денежной политики.

Изменения могут произойти на рынке «вторички». Там преобладает кредит на рыночных условиях, поэтому возможно замедление спроса из-за дорожающей ипотеки.

Однако не все эксперты ожидают серьезных изменений в рыночной ипотеке. По мнению оптимистов, рыночные ставки могут увеличиться максимум на 1%. Иначе будет наблюдаться отток клиентов, что противоречит интересам кредитных организаций.

Также эксперты отмечают, что рост ставки ощутят не только покупатели, но и застройщики, поскольку повышение «ключа» повлечет за собой рост затрат застройщиков на обслуживание кредитов. Возможное снижение спроса из-за дорожающей ипотеки также повлияет на рост затрат застройщиков по обслуживанию долга.