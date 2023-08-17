Продлён приём заявок в конкурсе на лучшее видеопоздравление Печор с 550-летием

08:25, 17 августа 2023, ПАИ

Организаторы продлили срок приёма заявок в конкурсе поздравительных видеороликов с 550-летием Псково-Печерской обители. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Возможность прислать видеоролик на фоне любимого места в Печорах и получить шанс выиграть главный приз – квадрокоптер теперь есть до 1 сентября.

Требования к видеороликам:

ориентация – горизонтальная;

минимальное разрешение – Full HD 1920 х 1080 pх;

формат AVI, MOV, MPEG, МP4;

соответствие музыки и/или текста содержанию видеоряда, хорошее качество звука, синхронизация звука и картинки;

максимальная продолжительность видеоролика – 1 минута;

присутствие в кадре улыбающегося человека или людей;

видеоролик должен быть выполнен самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.

Для участия необходимо прислать заявку и видеоролик на электронную почту konkurs550pskovculture@yandex.ru. Помимо этого, нужно опубликовать видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» под хэштегом #поздравляемПечоры.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.