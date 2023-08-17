Продлён приём заявок в конкурсе на лучшее видеопоздравление Печор с 550-летием
Организаторы продлили срок приёма заявок в конкурсе поздравительных видеороликов с 550-летием Псково-Печерской обители. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Возможность прислать видеоролик на фоне любимого места в Печорах и получить шанс выиграть главный приз – квадрокоптер теперь есть до 1 сентября.
Требования к видеороликам:
- ориентация – горизонтальная;
- минимальное разрешение – Full HD 1920 х 1080 pх;
- формат AVI, MOV, MPEG, МP4;
- соответствие музыки и/или текста содержанию видеоряда, хорошее качество звука, синхронизация звука и картинки;
- максимальная продолжительность видеоролика – 1 минута;
- присутствие в кадре улыбающегося человека или людей;
- видеоролик должен быть выполнен самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.
Для участия необходимо прислать заявку и видеоролик на электронную почту konkurs550pskovculture@yandex.ru. Помимо этого, нужно опубликовать видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» под хэштегом #поздравляемПечоры.
Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.
Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.
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