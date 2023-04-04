Псковичи могут выиграть квадрокоптер за лучшее поздравление Печор с 550-летием

17:09, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковичи могут выиграть квадрокоптер за лучшее поздравление Печор с 550-летием. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре. В этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.

«Печоры – это место силы, спокойствия и безмятежности, здесь чувствуешь себя в безопасности. У каждого из нас в этом городе есть дорогой сердцу уголок. Снимите видеопоздравление на одну минуту в горизонтальном формате на фоне любимого места в Печорах. Присылайте заявку и видеоролик на почту konkurs550pskovculture@yandex.ru (в теме письма указать «Конкурс видеороликов»). Опубликуйте видеоролик на своей странице «ВКонтакте» под хештегом #поздравляемПечоры. По итогу конкурса мы создадим поздравительный видеоролик, куда попадут лучшие кадры с улыбками людей. Желательно прислать ролик в формате Full HD. Не забудьте, что мы хотим хорошо вас слышать», - рассказали в комитете об условиях конкурса.



Победитель, которого определит конкурсная комиссия, получит квадрокоптер. Подать заявку можно до 30 июля.