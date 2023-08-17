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Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе

Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Боеприпас нашли в лесном массиве у деревни Соловьи Псковского района.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 122 миллиметра.

Ранее миномётную мину обнаружили в Порховском районе.

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