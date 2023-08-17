Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе

10:50, 17 августа 2023, ПАИ

Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Боеприпас нашли в лесном массиве у деревни Соловьи Псковского района.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 122 миллиметра.

Ранее миномётную мину обнаружили в Порховском районе.