После повышения ключевой ставки квартиры в новостройках подорожали

09:02, 22 августа 2023, ПАИ

За неделю, прошедшую после повышения ключевой ставки на 3,5 п.п., цены на первичное жильё в крупных городах России выросли на 0,5 %–3 %, пишут «Известия».

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, за последнюю неделю цены на новостройки выросли на 2–3 %. В то же время руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов сообщил о росте 0,5 % за неделю. «В городах с населением более 500 тыс. жителей средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах с начала лета выросла на 4,7 % (до 174,3 тыс. руб.)», – отметил он.

По данным директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, с начала года средняя цена квадратного метра в России выросла всего на 2,2 %, основной рост пришёлся на август – 1,2 %.