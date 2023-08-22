Будущий театральный сезон обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая 118-у театральному сезону и ближайшим концертно-театральным мероприятиям, проходит в медиацентре ПАИ.
Каков в этом году интерес к Crescendo, чем удивит зрителей юбилейный Пушкинский театральный фестиваль, какие премьеры готовит театр драмы имени А. С. Пушкина к новому сезону, появятся ли новые актёры?
Об этом и многом другом расскажет художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.
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