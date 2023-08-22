Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Будущий театральный сезон обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая 118-у театральному сезону и ближайшим концертно-театральным мероприятиям, проходит в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

Каков в этом году интерес к Crescendo, чем удивит зрителей юбилейный Пушкинский театральный фестиваль, какие премьеры готовит театр драмы имени А. С. Пушкина к новому сезону, появятся ли новые актёры?

Об этом и многом другом расскажет художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 августа 2023

ВИДЕО. Пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона

22 августа 2023

Почти 800 домов планируют газифицировать в Дновском районе

22 августа 2023

Велопробегом встретили День флага России в Усвятах

22 августа 2023

Будущий театральный сезон обсуждают в медиацентре ПАИ

22 августа 2023

Новая партия машин для медиков поступила в Псковскую область

22 августа 2023

Пыталовский район открыт для инвестиций в сфере добычи торфа

22 августа 2023

Близнецы, двойняшки и тройняшки соберутся на фестиваль в Пскове

22 августа 2023

Псковичи могут стать участниками Всероссийского семинара «Без срока давности»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...