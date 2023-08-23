Мужчину осудили за угон автомобиля в Великолукском районе

11:31, 23 августа 2023, ПАИ

Уроженца посёлка Кунья осудили за угон автомобиля в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ночью 18 июня мужчина захотел прокатиться на автомобиле, припаркованном во дворе дома в деревне Баландино Великолукского района, без разрешения и согласия на это владелицы машины. Находясь в салоне её автомобиля, злоумышленник попросил своего знакомого, неосведомлённого о его преступных намерениях, соединить провода замка зажигания и завести машину. После этого мужчина поехал на угнанном автомобиле по дороге Великие Луки – Ущицы, где не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В судебном заседании уроженец Куньи признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Также в пользу владелицы угнанного автомобиля с осуждённого взыскали компенсацию за причинённый ущерб в размере 66 552 рублей.