Соревнования по конному спорту пройдут в Псковском районе 3 сентября

13:14, 24 августа 2023, ПАИ

Первенство Пскова по конному спорту в разделе выездка пройдёт в посёлке Родина Псковского района 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации конного спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию допустят спортсменов 2011 года рождения и старше. В программу соревнований войдут «Малый приз», «Командный приз. Юноши», «Предварительный приз. Юноши», «Предварительный приз «А». Дети», «Предварительный приз «B». Дети», «Командный приз. Дети» и Special C. 2008. По итогам соревнований в каждом тесте и зачёте победители и призёры получат грамоты комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. Стартовый взнос для участия в соревнованиях составит 800 рублей.

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