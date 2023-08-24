В Опочецком районе мужчина фиктивно зарегистрировал двух граждан России

15:40, 24 августа 2023, ПАИ

Два факта фиктивной регистрации иностранных граждан, а также два факта фиктивной регистрации россиян установили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июле этого года 44-летняя не работающая женщина фиктивно зарегистрировала в деревне Дворцы Бежаницкого района двух граждан Таджикистана – 47 и девяти лет. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются, возбуждено уголовное дело.

Также в июле этого года 44-летний мужчина фиктивно зарегистрировал двух россиян 17 и 20 лет в доме, расположенном в деревне Орлово-1 Опочецкого района. По данному факту проводится проверка.