Межрегиональные соревнования по лыжероллерам проходят в Островском районе

15:43, 24 августа 2023, ПАИ

Межрегиональные соревнования по лыжероллерам среди юношей и девушек проходят в спортивно-оздоровительном центре «Юность» с 23 по 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Островские вести».

В соревнованиях участвуют лыжники из Пскова и Псковской области, Москвы и Московской области, а также Новгородской, Тверской, Смоленской и других областей.

Псковская область представлена спортсменами из Невеля, Пскова, Струг Красных, Великих Лук, Острова и Печор.

Главный судья соревнований Михаил Смиренский отметил, что трасса подготовлена настолько, насколько позволила погода. Привлечены все службы, обеспечивающие организацию и безопасное проведение соревнований. «Главное, что сегодня нет дождя и ветра, что могло бы помешать спортсменам на старте. Ну, а итоги будут зависеть от их подготовки и силы воли. Уверен, что ребята смогут показать хорошие результаты», – сказал он.

Сегодня проходит спринт на дистанции в 1 400 метров классическим стилем для юношей и девушек старшей и средней возрастных групп. Для спортсменов младшей возрастной группы дистанция составит 800 метров.

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