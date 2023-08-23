Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%

Ставку по ипотеке на первичное жилье с господдержкой не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа — она останется на уровне 8%, сообщили «Известиям» в Минфине.

«Сейчас не планируется повышение ставок по льготным ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Исходя из того что рыночные ставки выросли в среднем на 4%, увеличение затрат на субсидирование льготных программ составит примерно 72 млрд рублей, оценил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5-1% в 2024 году, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья, однако более вероятен вариант полной отмены предложений с господдержкой, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, на это указывает само заявление Минфина — если при ужесточении политики ЦБ условия по кредитам с господдержкой не меняются, это может сигнализировать о планах властей свернуть программу в течение нынешнего и следующего годов.

15 августа Центробанк РФ внепланово увеличил ключевую ставку с 8,5 до 12%. В последний раз резко ее поднимали только 28 февраля 2022 года — с 9,5 до 20%. Тогда за этим последовало ужесточение условий по льготной ипотеке с 7% до 12%.

Текущая позиция Минфина по условиям программ с господдержкой может говорить о том, что ужесточение денежно-кредитной политики временно и вскоре регулятор может начать ее смягчение, полагает глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

23 августа 2023

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод

23 августа 2023

Фермерская ярмарка на улице Карла Маркса снова открыта в Пскове

23 августа 2023

Производство сидра и сыров в Пушкинских Горах посетил Михаил Ведерников

23 августа 2023

Директор «Школы 21» из Великого Новгорода стал гостем программы «Дежурный по городу»

23 августа 2023

Россияне назвали пенсию в 69 тысяч рублей оптимальной

22 августа 2023

Пыталовский район открыт для инвестиций в сфере добычи торфа

21 августа 2023

О центре «Вообразилия» и развитии детей поговорят на «Серебряном дожде»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...