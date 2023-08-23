Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%

09:00, 25 августа 2023, ПАИ

Ставку по ипотеке на первичное жилье с господдержкой не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа — она останется на уровне 8%, сообщили «Известиям» в Минфине.

«Сейчас не планируется повышение ставок по льготным ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Исходя из того что рыночные ставки выросли в среднем на 4%, увеличение затрат на субсидирование льготных программ составит примерно 72 млрд рублей, оценил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5-1% в 2024 году, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья, однако более вероятен вариант полной отмены предложений с господдержкой, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, на это указывает само заявление Минфина — если при ужесточении политики ЦБ условия по кредитам с господдержкой не меняются, это может сигнализировать о планах властей свернуть программу в течение нынешнего и следующего годов.

15 августа Центробанк РФ внепланово увеличил ключевую ставку с 8,5 до 12%. В последний раз резко ее поднимали только 28 февраля 2022 года — с 9,5 до 20%. Тогда за этим последовало ужесточение условий по льготной ипотеке с 7% до 12%.

Текущая позиция Минфина по условиям программ с господдержкой может говорить о том, что ужесточение денежно-кредитной политики временно и вскоре регулятор может начать ее смягчение, полагает глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.