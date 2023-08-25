Фальшивую купюру нашли в Великих Луках

11:37, 25 августа 2023, ПАИ

Купюру достоинством 1000 рублей с признаками подделки изъяли в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую банкноту обнаружили 24 августа в одном из финансовых учреждений города.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.