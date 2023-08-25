Студенты ВЛГАФК завоевали три медали на международном фестивале университетского спорта

12:05, 25 августа 2023, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали три медали на международном фестивале университетского спорта, который проходил в Екатеринбурге с 19 по 22 августа. Об этом сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Азамат Гегкиев стал победителем в весовой категории до 130 килограммов, Январа Аллахьярова взяла серебро в весовой категории до 63 килограммов, а Муслим Исаев в весовой категории до 67 килограммов замкнул тройку лидеров.

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