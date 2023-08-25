Четырёхлетний ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе
Лобовое столкновение автомобилей «Газель» и Opel произошло в деревне Новгородке Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате ДТП пострадали три пассажира из автомобиля Opel, в том числе четырёхлетний ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>