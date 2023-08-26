Псковичку оштрафовали за распространение интимных снимков новой подруги экс-супруга

10:02, 27 августа 2023, ПАИ

В Псковском районе женщина признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. 30-летнюю псковичку оштрафовали за распространение интимных снимков новой подруги экс-супруга, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

3 января подсудимая распространила в интернете интимные фотографии новой возлюбленной бывшего супруга, полученные с камер видеонаблюдения в доме в одном из населённых пунктов Псковского района.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа.