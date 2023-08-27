Безработный опочанин оплатил покупки чужой картой

11:13, 27 августа 2023, ПАИ

В полицию за помощью обратилась жительница деревни Барабаны Опочецкого района. 49-летняя заявительница сообщила, что потеряла банковскую карту, а неизвестный с её помощью оплатил покупки на 1200 рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи установлен: им оказался 43-летний безработный опочанин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.