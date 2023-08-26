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Экономика

Интернет-торговля в России бьёт рекорды за счёт маркетплейсов

По итогам II квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли выросли на 63%, сообщает газета «Известия».

По прогнозам, к концу года объем продаж в нише электронной коммерции достигнет 7,4 трлн рублей.

Одна из главных причин — популярность маркетплейсов. В онлайн переходят даже продавцы товаров, которые традиционно приобретались в офлайн-рознице. По темпам прироста посетителей торговых онлайн-площадок Россия лидирует в мире. Как показало исследование SimilarWeb, в 2022 году российские онлайн-площадки продемонстрировали наивысший рост посещаемости — плюс 20% по сравнению с 2021 годом.

Толчком для развития онлайн-торговли послужила пандемия. Именно тогда начала формироваться инфраструктура онлайн-продаж. Запуск продаж на онлайн-площадках малый бизнес рассматривал как приоритетный — из-за низкого порога входа.

Постковидный рост этого сегмента игроки рынка во многом связывают с остановкой трансграничной торговли со стороны западных стран и разрешением параллельного импорта.

«Онлайн-рынок смог быстрее отреагировать на уход из России многих иностранных брендов. Во-первых, предложить на замену товары локальных производителей, а во-вторых, быстрее осуществить поставки с помощью параллельного импорта, тогда как розница пошла по пути временного закрытия торговых точек и перерегистрации бизнеса на открытые в РФ юрлица», — отметил сооснователь Topseller, экосистемы IT-решений Готти Вартанян.

Андрей Задорожный, руководитель отдела продуктов и ценообразования «Курьер Сервис Экспресс» отметил, что в последние полтора года рост онлайн-продаж стал существенно подкрепляться спросом на товары ушедших из России популярных зарубежных брендов. Он начал частично покрываться исключительно в онлайне, в особенности на маркетплейсах.

Еще один фактор роста — развитие локальных брендов. Их представители чаще выходят на маркетплейсы, чтобы получить преимущество перед большими магазинами. Локальные производители таким образом закрывают вопросы логистики и продвижения и фокусируются только на производстве товаров и размещении их на платформе.

Мощный драйвер онлайн-продаж — открытие огромного количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в шаговой доступности от дома, в том числе с хорошей зоной покрытия в регионах. Развитие инфраструктуры, расширения географии пунктов выдачи заказов присоединило жителей отдаленных районов страны к аудитории маркетплейсов.

«Для жителей регионов и, например, небольших поселений, где разнообразие всех товарных категорий намного меньше, чем в городах-миллионниках, оформить заказ в ближайший ПВЗ намного проще, чем поехать в другой город за покупками. Сегодня компании активно вливают средства в открытия новых ПВЗ, поэтому этот тренд будет сохраняться», — констатировал основатель сервиса по управлению рекламой на маркетплейсах Market Papa Василий Бумагин.

На рост онлайн-торговли влияет и смена поколений: в реальный сектор экономики массово пришли миллениалы и зумеры, которым удобнее работать в цифровой среде. Изменилось и восприятие маркетплейсов — сейчас с перекупщиками дешевых китайских товаров их ассоциируют только 13% покупателей.

По данным сервиса Маrket Papa, за последние полгода топ-3 категории товаров по популярности среди потребителей Wildberries составили женские (одежда; более 200 млн продаж за 90 дней), спортивные (спортивный инвентарь; более 78 млн продаж за 90 дней), детские (игрушки, одежда, предметы для ухода за детьми; более 89 млн продаж за 90 дней) товары. Доля трех категорий на маркетплейсе составляет 46%. Эти товарные категории приносят продавцам больше всего выручки.

Как выяснили аналитики сервиса, россияне стали покупать и более непривычные вещи на маркетплейсах. Например, ювелирные изделия (23%), гаджеты (16%), бытовую технику (14%), БАДы (13%), инструменты и товары для ремонта (12%), автотовары (8%).

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