Великолучанин взял серебро на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

09:39, 28 августа 2023, ПАИ

Великолучанин Георгий Зданович стал серебряным призёром на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей до 17 лет, которые проходили в селе Игнатово Московской области с 18 по 27 августа. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России.

Великолукский спортсмен стал призёром в зачёте по скоростной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров.

Отметим, что Георгий Зданович является воспитанником МБУДО ДЮСШ № 3. Также в соревнованиях участвовал великолучанин Никита Андреев, который в этом зачёте занял 13-е место.

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