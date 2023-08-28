ФК «Луки-Энергия» вырвал победу у «Торпедо» на последних минутах матча

10:19, 28 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» выиграл у владимирского «Торпедо» со счётом 3:2 в рамках шестого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Первыми гол пропустили великолучане на 30-й минуте встречи, но уже через семь минут усилиями Николая Несговорова им удалось сравнять счёт. В середине второго тайма главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Луки-Энергия». Владимирцы воспользовались возможностью и вышли вперёд. Великолучане проигрывали в счёте вплоть до 87-й минуты встречи, когда свой гол в ворота «Торпедо» забил Артём Егоров. На последней компенсированной минуте второго тайма в заключительной атаке всего матча «Луки-Энергия» провел точную и стремительную атаку, которая закончилась взятием ворот.

Отметим, что по итогам тура великолучане разместились на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе две победы, две ничьих и два поражения.

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