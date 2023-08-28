На турецком курорте Бодрум произошла перестрелка, один человек погиб

11:03, 28 августа 2023, ПАИ

Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak.

«В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле», — говорится в публикации.

Инцидент произошел накануне в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Среди пострадавших был 17-летний подросток.

Полиция начала розыск скрывшихся подозреваемых, идет масштабное расследование. В больнице, куда доставили пострадавших, РИА Новости сообщили, что граждан России среди них нет.