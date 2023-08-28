На турецком курорте Бодрум произошла перестрелка, один человек погиб
Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak.
«В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле», — говорится в публикации.
Инцидент произошел накануне в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Среди пострадавших был 17-летний подросток.
Полиция начала розыск скрывшихся подозреваемых, идет масштабное расследование. В больнице, куда доставили пострадавших, РИА Новости сообщили, что граждан России среди них нет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 августа 2023
Лобовое столкновение двух фур и легкового Hyundai произошло ночью на трассе в Псковской области