Михаил Ведерников: 550-летие Печор действительно становится рубежом, который разделит историю города на «до» и «после»

16:22, 28 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени регионального правительства поздравил жителей с Успением Пресвятой Богородицы и 550-летним юбилеем Печор и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Видео с обращением глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Мы долго готовились к этому празднику и сделали всё возможное, чтобы он стал отправной точкой к преображению Печор, к модернизации всех основных сфер жизни города. В общей сложности в дополнение к тому, что уже делается, нам удалось защитить на федеральном уровне программу на сумму почти 2,5 млрд рублей. Для понимания, это сопоставимо со всеми инвестициями в инфраструктуру Печорского района за пять лет, начиная с 2018 года», – отметил губернатор.

Он также искренне поблагодарил всех тех, кто поспособствовал такому значительному результату. «Прежде всего, это наш президент, наш дорогой владыка Тихон, а также наши коллеги в федеральном Правительстве и Минстрое. Понятно, что все планы за такой короткий промежуток времени реализовать невозможно. Мы и не закладывали такие сроки», – обратил внимание Михаил Ведерников.

При этом, как подчеркнул глава региона, за это время удалось благоустроить Соборную площадь; отреставрировать здание для филиала Русского музея; установить памятники печорской бабушке, спасшей церковь, и Псково-Печерским старцам; замостить Международную улицу от Соборной площади к Октябрьской улице; благоустроить территорию на Бутырском переулке, парк и сквер на улице Мира, площадь, где находится мемориал «Стелла», а также площадь Победы. Помимо этого, в Печорах обустроили две смотровые площадки: на улицах Подгорной и Комсомольской.

«Колоссальный объём работ проведён на территории Псково-Печерского монастыря. Обновлён фасад монастырской гостиницы, проведена реставрация церкви Варвары Великомученицы, церкви Николы Вратаря, Никольской башни, фасада Святых ворот. Приведены в порядок фасады и кровля церкви Святого Лазаря, выполнено мощение Кровавой дорожки. Практически завершены работы на Большой звоннице – здесь приведены в порядок фасады, крыша, окна, заново воссоздаётся архитектурный объём часозвона», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что до конца года планируется отремонтировать фасады 23 многоквартирных домов; закончить реконструкцию и капитальный ремонт систем водо- и теплоснабжения, а также канализации Печор; отреставрировать церковь Святого Лазаря; завершить реставрацию башни Святых ворот – там откроется иконописная мастерская и будет создан музей иконописи.

«В следующем году будут завершены работы по реставрации Сретенской, Благовещенской церквей и Ризницы; будут отремонтированы две башни, а также дом баронессы. Также начнётся реставрация основного собора монастыря – Михайловского. Я перечислил самые основные позиции по нашей программе. Но есть и другие проекты, связанные с ремонтом дорог, развитием коммунальной инфраструктуры, закупкой новых автобусов, реконструкцией социальных объектов», – сказал глава региона.

Помимо этого, губернатор рассказал, что есть и частные инициативы, которые реализуются без участия бюджетных средств. «550-летие Печор действительно становится рубежом, который разделит историю города на «до» и «после». Всем обязательно рекомендую посетить эти места, когда наша программа будет выполнена. Уверен, преображение никого не оставит неравнодушным. Ещё раз искренне поздравляю печерян и всех жителей Псковской области с праздником Успения и с юбилеем одного из самых красивых городов нашей страны!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что божественная литургия прошла в Псково-Печерском монастыре.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.

Также печерян поздравил президент России Владимир Путин.