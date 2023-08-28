Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 10–15%

Производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10–15 %. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких торговых сетях, которые занимаются производством и продажей популярного у россиян фастфуда.

Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курицы. «В марте мы брали курицу за 220 рублей за кг, в мае – за 280 рублей, а с 1 августа – уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнёры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», – пояснила основательница сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

В «Мосшаурме» также допустили рост стоимости на 10–15 %. «Повышение цен уже идёт, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может быть на 10–15 % и даже больше», – сказали в компании.

При этом в Минсельхозе сообщили, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции, пояснили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлаждённых и мороженых кур выросли на 11,5 %, а в течение только одного июля – на 6,99 % (до 197,85 рубля за кг). Окорочка подорожали на 4,7 % с начала года и на 2,4 % за июль (до 227,8 рубля).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 августа 2023

Стал известен рыночный диапазон зарплат в Псковской области

26 августа 2023

Гаджеты и бытовая техника: лучшие покупки псковичей в 2023 году – опрос

25 августа 2023

Российский рынок акций растёт на фоне дорожающей нефти

25 августа 2023

1,3 млрд рублей привлекли в Островский район за пять лет

25 августа 2023

Владелец петербургской косметической компании запустит производство сидра в Псковской области

25 августа 2023

Как псковские школьники будут изучать финансовую грамотность в новом учебном году

25 августа 2023

Мошенники активизировались на волне информационного шума вокруг цифрового рубля

23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...