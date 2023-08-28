Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 10–15%

08:50, 29 августа 2023, ПАИ

Производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10–15 %. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких торговых сетях, которые занимаются производством и продажей популярного у россиян фастфуда.

Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курицы. «В марте мы брали курицу за 220 рублей за кг, в мае – за 280 рублей, а с 1 августа – уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнёры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», – пояснила основательница сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

В «Мосшаурме» также допустили рост стоимости на 10–15 %. «Повышение цен уже идёт, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может быть на 10–15 % и даже больше», – сказали в компании.

При этом в Минсельхозе сообщили, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции, пояснили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлаждённых и мороженых кур выросли на 11,5 %, а в течение только одного июля – на 6,99 % (до 197,85 рубля за кг). Окорочка подорожали на 4,7 % с начала года и на 2,4 % за июль (до 227,8 рубля).