Команда девочек ФК «Псков» достойно провела турнир ЮФЛ

14:04, 29 августа 2023, ПАИ

Команда девочек ФК «Псков» достойно провела турнир Юношеской футбольной лиги, который проходил с 6 июня по 25 августа. Об этом сообщила тренер команды Елена Колышева на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Елена Колышева отметила, что футболистки успели провести за это время 14 игр.

«Первый и второй тур тяжеловато нам дался, хотя и были положительные матчи, – отметила Елена Колышева. – Уже в третьем туре удалось набрать больше всех очков в своей группе».

«Четвёртый тур показал, что мы можем конкурировать с сильнейшими командами Санкт-Петербурга», – отметила тренер команды.

Также Елена Колышева добавила, что её команда крупно проиграла академии «Зенит» в первом круге, но уже во втором играла на равных и минимально уступила в счёте. «Победителю нашей группы, команде «Лидер», уступили 2:3, но мы были ближе к победе и боролись до последней секунды. К сожалению, не реализовали свои моменты, но это придёт с опытом», – подчеркнула она. Добавим, что в первом круге псковички уступили команде «Лидер» со счётом 0:16.

Подытожила тренер словами благодарности: «Огромное спасибо всем командам за бескомпромиссную борьбу на футбольном поле и очень дружескую обстановку за его пределами».

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