Мотоциклист пострадал при столкновении с «Волгой» в Плюссе

15:37, 29 августа 2023, ПАИ

Мотоциклиста госпитализировали в результате столкновения с автомобилем в Плюссе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на улице Коммунальной у дома № 12. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль «Волга».

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в медучреждение.

​

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.