Мотоциклист пострадал при столкновении с «Волгой» в Плюссе
Мотоциклиста госпитализировали в результате столкновения с автомобилем в Плюссе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на улице Коммунальной у дома № 12. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль «Волга».
В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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