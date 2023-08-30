33-летний пскович подозревается в убийстве знакомой

10:11, 30 августа 2023, ПАИ

В Пскове мужчина подозревается в убийстве знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

23 августа текущего года в одной из квартир в Пскове обнаружено тела 49-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Согласно предварительным данным, смерть женщины наступила из-за травмы головы.

По версии следствия, к преступлению причастен 33-летний знакомый женщины, который накануне был у нее в гостях. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора. Мужчина нанес хозяйке квартиры множество ударов кулаком по лицу и ушел. В результате женщина скончалась на месте преступления.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи совместно с полицейскими вышли на подозреваемого и задержали его.

Мужчина сознался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

В настоящее время псковичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Он заключен под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.