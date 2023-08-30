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Происшествия

Незаконно находившихся в России иностранцев выявили псковские полицейские

Полицейские выявили в Псковской области иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские совместно с УФСБ России по Псковской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд, направленный на выявление и пресечение каналов незаконной миграции.

По имеющейся информации, сотрудники полиции провели проверку двух адресов в Псковском районе, где, по данным регионального УФСБ, находились иностранцы, незаконно пребывающие на территории России.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали восемь уроженцев Афганистана, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства, у пятерых из которых отсутствовала виза, и двух граждан ближнего зарубежья.

Также сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД России по Псковской области выявили 12 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, одному иностранному гражданину выдано постановление о выдворении с территории России.

В отношении трёх граждан Афганистана суд рассмотрел материалы по части 2 статьи 18.8, шесть иностранных граждан помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства с последующим выдворением с территории России. Также два гражданина ближнего зарубежья оштрафованы на 2 000 рублей за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.

Установлено, что иностранцы прибыли в Российскую Федерацию с целью последующего перемещения в европейские страны.

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