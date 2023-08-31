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Происшествия

Обокравшего дом и квартиру в Пыталово мужчину заключили под стражу

Жителя Пыталово, обокравшего дом и квартиру на 250 тысяч рублей, заключили под стражу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

В период с 27 декабря 2022 года до 25 января 2023 года мужчина незаконно проник в помещение строящегося дома на территории Пыталово и похитил имущество на сумму не менее 50 000 рублей.

Кроме того, 4 февраля текущего года он проник в квартиру, расположенную в Пыталово, и похитил оттуда имущество на сумму более 200 000 рублей.

Пыталовский районный суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Однако мужчина неоднократно нарушал условия исполнения указанной меры пресечения, в том числе, покидал место жительства. В связи с этим, мера пресечения была изменена на заключение под стражу», – отметили в надзорном ведомстве. 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

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