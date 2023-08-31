Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки
Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Причиной всех трёх пожаров специалисты назвали грозу, которая прошлась по региону вчера.
Около 4:00 загорелся жилой дом, расположенный в деревне Забелье Себежского района. В ходе тушения пожара было спасено три хозяйственные постройки.
В 8:30 поступило сообщение о возгорании в деревне Турное Усвятского района. Хозяйственная постройка выгорела изнутри, огонь уничтожил кровлю.
В 9:23 горело двухэтажное неэксплуатируемое строение на улице Некрасова в Великих Луках. На ликвидацию возгорания отправились восемь пожарных на двух автоцистернах. 15 минут работало звено газодымозащитной службы.
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