Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки

10:27, 31 августа 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Причиной всех трёх пожаров специалисты назвали грозу, которая прошлась по региону вчера.

Около 4:00 загорелся жилой дом, расположенный в деревне Забелье Себежского района. В ходе тушения пожара было спасено три хозяйственные постройки.

В 8:30 поступило сообщение о возгорании в деревне Турное Усвятского района. Хозяйственная постройка выгорела изнутри, огонь уничтожил кровлю.

В 9:23 горело двухэтажное неэксплуатируемое строение на улице Некрасова в Великих Луках. На ликвидацию возгорания отправились восемь пожарных на двух автоцистернах. 15 минут работало звено газодымозащитной службы.