Великолучанка вытащила стёкла из окна и обокрала чужой дом

17:20, 31 августа 2023, ПАИ

Великолучанка вытащила стёкла из окна, чтобы обокрасть чужой дом. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

26 августа в полицию обратилась местная 57-летняя жительница и рассказала, что неизвестный злоумышленник выставил стёкла в окне и незаконно проник в её частный дом на улице Декабристов. Оттуда он похитил имущество на сумму 25 500 рублей.

В совершении этого преступления подозревается работающая, ранее судимая 41-летняя великолучанка. Она уже дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.