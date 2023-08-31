Великолучанка вытащила стёкла из окна и обокрала чужой дом
Великолучанка вытащила стёкла из окна, чтобы обокрасть чужой дом. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
26 августа в полицию обратилась местная 57-летняя жительница и рассказала, что неизвестный злоумышленник выставил стёкла в окне и незаконно проник в её частный дом на улице Декабристов. Оттуда он похитил имущество на сумму 25 500 рублей.
В совершении этого преступления подозревается работающая, ранее судимая 41-летняя великолучанка. Она уже дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
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