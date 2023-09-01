ФОТОРЕПОРТАЖ. Торжественная линейка в новом медкорпусе ПсковГУ

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоялась в новом учебно-лабораторном комплексе медфака ПсковГУ.

С началом учебного года заведение примет порядка 1000 студентов.

Напомним, строительство нового учебно-лабораторного корпуса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ началось в 2022 году. Всего за семь месяцев его полностью построили. К предстоящему учебному году в новый корпус будут переведены студенты и сотрудники медицинского факультета института – это 1000 студентов и 84 преподавателя. Ранее новый учебно-лабораторный корпус посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.