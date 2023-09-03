Псковичка незаконно прописала двух россиян на даче в Палкинском районе
Факт фиктивной регистрации граждан выявили полицейские в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, в июне и августе текущего года в дачном доме в деревне Горбунова Гора Палкинского района 38-летняя ранее неоднократно судимая псковичка фиктивно зарегистрировала 32- и 29-летнего россиян без фактического их пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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