Псковичка незаконно прописала двух россиян на даче в Палкинском районе

10:04, 03 сентября 2023, ПАИ

Факт фиктивной регистрации граждан выявили полицейские в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в июне и августе текущего года в дачном доме в деревне Горбунова Гора Палкинского района 38-летняя ранее неоднократно судимая псковичка фиктивно зарегистрировала 32- и 29-летнего россиян без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.