О болезнях детей и диспансеризации поговорили на «Серебряном дожде». Главное

12:30, 03 сентября 2023, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области, врач-педиатр Марина Гаращенко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное:

термин «часто болеющие дети» применим к малышам с четырёх лет, когда сформирован иммунитет;

здоровье ребёнка формируется до трёх лет – в этот период ему необходимо особое внимание;

даже если ребёнок болеет до 10 раз в год – это норма;

после болезни иммунитет ребёнка восстанавливается три недели;

главный помощник родителей, чтобы не допустить развития хронических заболеваний, – профилактика;

после каждого контакта ребёнка с социумом необходимо промывать нос специальными солевыми каплями или спреем, умывать лицо водой и мыть руки;

каждое утро можно начинать с полоскания горла холодной минеральной водой, водой с кусочками замороженной минералки. Не стоит запрещать ребёнку пить холодное: бактерии любят тепло;

разумное закаливание по разным методикам тоже в помощь детскому иммунитету;

не стоит отказываться от антивирусных препаратов, если их назначает врач;

вакцинация убережёт ребёнка от серьёзных инфекций и болезней;

псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса;

«К сожалению, диспансеризация в Псковской области идёт не очень активно. Всего порядка 30 % от плана охвачено этими профилактическими мероприятиями. И дело не в системе здравоохранения, а в отношении людей к этому вопросу».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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