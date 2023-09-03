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Общество

О болезнях детей и диспансеризации поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области, врач-педиатр Марина Гаращенко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Марина Гаращенко. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Главное:

  • термин «часто болеющие дети» применим к малышам с четырёх лет, когда сформирован иммунитет;
  • здоровье ребёнка формируется до трёх лет – в этот период ему необходимо особое внимание;
  • даже если ребёнок болеет до 10 раз в год – это норма;
  • после болезни иммунитет ребёнка восстанавливается три недели;
  • главный помощник родителей, чтобы не допустить развития хронических заболеваний, – профилактика;
  • после каждого контакта ребёнка с социумом необходимо промывать нос специальными солевыми каплями или спреем, умывать лицо водой и мыть руки;
  • каждое утро можно начинать с полоскания горла холодной минеральной водой, водой с кусочками замороженной минералки. Не стоит запрещать ребёнку пить холодное: бактерии любят тепло;
  • разумное закаливание по разным методикам тоже в помощь детскому иммунитету;
  • не стоит отказываться от антивирусных препаратов, если их назначает врач;
  • вакцинация убережёт ребёнка от серьёзных инфекций и болезней;
  • псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса
  • «К сожалению, диспансеризация в Псковской области идёт не очень активно. Всего порядка 30 % от плана охвачено этими профилактическими мероприятиями. И дело не в системе здравоохранения, а в отношении людей к этому вопросу». 

 

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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