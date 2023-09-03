О болезнях детей и диспансеризации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области, врач-педиатр Марина Гаращенко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное:
- термин «часто болеющие дети» применим к малышам с четырёх лет, когда сформирован иммунитет;
- здоровье ребёнка формируется до трёх лет – в этот период ему необходимо особое внимание;
- даже если ребёнок болеет до 10 раз в год – это норма;
- после болезни иммунитет ребёнка восстанавливается три недели;
- главный помощник родителей, чтобы не допустить развития хронических заболеваний, – профилактика;
- после каждого контакта ребёнка с социумом необходимо промывать нос специальными солевыми каплями или спреем, умывать лицо водой и мыть руки;
- каждое утро можно начинать с полоскания горла холодной минеральной водой, водой с кусочками замороженной минералки. Не стоит запрещать ребёнку пить холодное: бактерии любят тепло;
- разумное закаливание по разным методикам тоже в помощь детскому иммунитету;
- не стоит отказываться от антивирусных препаратов, если их назначает врач;
- вакцинация убережёт ребёнка от серьёзных инфекций и болезней;
- псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса;
- «К сожалению, диспансеризация в Псковской области идёт не очень активно. Всего порядка 30 % от плана охвачено этими профилактическими мероприятиями. И дело не в системе здравоохранения, а в отношении людей к этому вопросу».
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
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